L’attore e scrittore pubblica la sua seconda opera con la Daimon Edizioni

“Bassi si nasce” è il secondo libro del poliedrico attore e autore Alfredo Biondolillo, stimato ed eclettico artista, che viaggia dal teatro alla penna con estrema e matura facilità e profondità d’animo, in cui la libertà di espressione viene difesa con orgoglio ed eleganza.

Il libro, edito dalla casa editrice Daimon Edizioni di Alessandra Prospero, si addentra con intelligenza e sensibilità in un tema attuale, dai risvolti dolorosi e delicati, vestendo però la scrittura con originale ironia e rispetto: in una società sempre più conflittuale e competitiva, in cui i casi di prevaricazione e di bullismo aumentano in maniera esponenziale e i suicidi giovanili viaggiano di pari passo, fa notizia l’eroe buono descritto dall’autore.

“Bassi si nasce” è divenuto in pochissimo tempo un libro amatissimo da pubblico e critica e già premiato in diversi contesti nazionali.

Storia dell’artista

Alfredo Biondolillo è nato a Palermo il sette novembre del 1971, è un autore e attore di teatro. Inizia il suo percorso di crescita con la Bioenergetica diventando successivamente operatore olistico e insegnante di tecniche corporee, inoltre studia per due anni tecniche di coaching e comunicazione.

Dopo quindici anni di lavoro su sé stesso, intraprende i primi laboratori di teatro, stage, corsi intensivi in giro per l’Italia, muovendo i primi passi sul palcoscenico. Collabora con attori, cantanti, danzatori, compagnie amatoriali e professionali del territorio, scrive i primi pezzi comici, dal cabaret a monologhi, a commedie con più personaggi.

Alfredo crede che la scrittura sia uno strumento di aggregazione con gli altri e per gli altri, dove autore e lettore possono immedesimarsi nella stessa storia. È l’ideatore del gruppo teatrale “TriOscenico” nato nel 2020 insieme ad altri attori con un intento univoco: esprimersi in libertà attraverso il teatro.

Per uscire dalla propria zona di comfort decide di scrivere i testi e di fare la regia per il TriOscenico, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive nazionali, comparse e videoclip musicali. Nel 2022 pubblica il suo secondo libro “Bassi si nasce” con la Daimon Edizioni di Alessandra Prospero. Attualmente è impegnato con un nuovo racconto e testi teatrali.

Web Site: www.daimonedizioni.com/alfredo-biondolillo/

E-mail: [email protected]