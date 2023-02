Il Superenalotto ha centrato il 6 del Jackpot, consegnando il premio più alto della storia del gioco e del mondo. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede da 5 euro ciascuna, per un totale di 371 milioni di euro.

La vincita è stata suddivisa in 90 quote, ciascuna del valore di 4,1 milioni di euro. Di queste, sei delle novanta quote sono arrivate nelle Marche, per un totale di 24,6 milioni di euro. In particolare, cinque delle sei schedine vincenti sono state giocate presso il bar pasticceria Dolce Forno dei fratelli Daniele e Lucia Giaconi, a Montecassiano, che hanno portato a casa un premio di 20,5 milioni di euro. L'altra quota vincente è stata giocata nella ricevitoria Banco lotto di Montegranaro.

Questa è stata la prima vincita del 2023 e ha fatto la felicità di molti scommettitori. La vincita ha superato tutti i record precedenti e ha fatto la storia del gioco, suscitando grande interesse e curiosità.