Raffaella Carra' è un mito senza tempo, un icona intramontabile che difficilmente potremo dimenticare e chi ha avuto la fortuna di incontrarla e di conoscerla, come è accaduto a me, avrà apprezzato di lei, oltre al suo straordinario talento artistico, la sua grande umanità!

Per questo ho voluto ricordarla in ciò che per lei era una delle cose più importanti nella sua vita: "la fede"!

Una fede che ha caratterizzato tutta la sua vita e la sua carriera artistica e che si è amplificata nell'incontro di Raffaella Carra' con Santa Madre Teresa di Calcutta... in quell'intervista ormai passata alla storia in cui la Santa andò ospite in studio nel suo programma di successo su RAI 1, "Pronto Raffaella"... che tutti ricorderanno.

Questa settimana sul Settimanale Miracoli, in edicola, ho voluto omaggiare la grande ed inestimabile Raffaella Carra', parlando della sua grande fede e di quell'incontro con Madre Teresa di Calcutta, che cambio' inevitabilmente la sua vita!

D'altronde le ultime volontà della Carra', delineano un umanità incredibile ed un umiltà d'animo che pochi personaggi hanno...

quella bara in legno grezzo e una piccola urna dove deporre le sue ceneri, che verranno conservate a San Giovanni Rotondo, nel Santuario di Padre Pio... ci danno il senso di ciò che per Raffaella Carra' ha significato in vita la fede!