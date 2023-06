Il titolo della mostra, Una linea storta tesa, vuole evocare il percorso della residenza: una traiettoria che comprende punti fermi e ripensamenti, un filo costantemente vivo, teso, agitato. Durante il periodo trascorso in residenza, la ricerca dei borsisti prende strade inaspettate, procedendo attraverso deviazioni, incontri, imprevisti e sorprese che testimoniano la vitalità di questa esperienza. La mostra, dunque, non si configura come una semplice restituzione dei progetti di ricerca presentati all’inizio della residenza, ma diventa un’occasione per mostrare il cammino compiuto dai borsisti durante il soggiorno a Roma; non un punto d’arrivo, ma un passaggio momentaneo, vissuto tra oscillazioni e scoperte sorprendenti. Il titolo suggerisce un’immagine paradossale, difficile da visualizzare, che restituisce le contraddizioni della residenza, tentando di riflettere anche la complessità delle proposte che animano il percorso espositivo.

Una costellazione di interventi che tra installazioni artistiche, performance, letteratura, ricerche storiche, video, fotografia, musica, mette in evidenza i diversi indirizzi del gruppo dei borsisti: dall’interesse per il paesaggio e le sue trasformazioni alle prospettive femministe, dal potenziale affettivo e storico degli oggetti al rapporto con Roma e gli spazi di Villa Medici, che fanno spesso da sfondo alle creazioni dei borsisti. Sono questi alcuni dei temi che emergono dalle varie proposte in mostra, presentate secondo un ritmo che mette in luce affinità e divergenze tra gli interventi.

Per tutta la durata della mostra, saranno proposte performance e attivazioni di opere da parte dei borsisti di Villa Medici nelle sale espositive: letture, happening, performance.





Mostra: dal 10 giugno al 6 agosto 2023

Curatore: Saverio Verini

Programmazione performativa: il 10 giugno 2023

Sabato 10 giugno, Villa Medici sarà teatro di un ricco programma di letture, conferenze, performance e concerti, che sottolineano ulteriormente la multidisciplinarietà delle proposte dei borsisti.

Performance soggette a disponibilità.