Gabry Venus (105 InDaKlubb) fa muovere Fidelio Milano c/o The Club

La stagione delle feste di fine anno, a Milano, sta entrando nel vivo. E iniziare a festeggiarla con il ritmo giusto, da martedì 18 dicembre 2018, grazie a Fidelio, il party che fa scatenare la città da ben 19 anni (!) sembra proprio un grande idea. Chi ha voglia di sentirsi una stella e splendere, almeno di notte, ogni martedì ha il suo palcoscenico perfetto.

Martedì 18 dicembre 2018 al Fidelio Milano @ The Club come dj guest da 105InDaKlubb torna Gabry Venus (www.gabryvenus.com), dj producer conosciuto in mezzo mondo per produzioni come la recente "Bongo Gongo" e vere canzoni come "Gold", un brano che ancora oggi emoziona. Ha pubblicato musica su molte delle più importanti label internazionali (Sosumi, Cube, Hexagon/Spinnin-D:Vision) e fa spesso ballare luoghi d'eccezione come Room26 - Roma, HardRock - Ibiza, Privilege Ibiza, Tipic Formentera, Miami Music Week, ADE…).

La stagione 2018/19 di Fidelio Milano, il martedì notte che da 19 anni infiamma la città e non solo ha infatti dato vita ad una partnership musicale importante. HJM Promotion porta il sound di 105 Indaklubb al Fidelio. Due volte al mese, ogni primo e il terzo martedì, il pubblico del Fidelio si godrà in anteprima ciò che gli ascoltatori di IndaKlubb ascolteranno il venerdì successivo sulle frequenze di Radio 105 a partire dalle 1 di notte. E' l'orario perfetto, per iniziare a vivere il weekend al massimo, ricordando l'atmosfera del Fidelio e godendosi pure tutto quanto il bel format ideato da Andrea Belli, colonna musicale di Radio 105 da anni. Al mixer del Fidelio, Andrea Belli, oltre che con Stefano Pain, Elenoir ed Ale Bucci, i super dj resident del party, si alta con Gabry Venus, dj producer specializzato in musica house, quella che da sempre fa muovere a tempo chi ama i martedì notte. Per chi ha voglia di ritmi house mancare l'appuntamento sarebbe un errore.

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

Infoline: 393 3334557

www.fideliomilano.com

https://www.facebook.com/fideliomilano/

www.105.net/sezioni/662/105-indaklubb

www.hjmrec.com

Tutti i dettagli (orari, prezzi, etc) su ogni singolo evento Fidelio Milano su Facebook nella sezione eventi: www.facebook.com//fideliomilano/events/