La DreamWorks Animation si sta preparando per la prossima Awards Season puntando tutto sull'atteso film d'animazione The Wild Robot che ha tutte le carte in regola per diventare il frontrunner della Stagione dei Premi 2024/2025.

Complice il notevole comparto tecnico: dai professionisti del sonoro alla colonna sonora firmata da Kris Bowers, vincitore quest'anno del premio Oscar nella categoria Miglior corto documentario per The Last Repair Shop.

L'uscita americana è prevista per il 20 settembre, mentre in Italia lo distribuirà il 10 ottobre Universal Pictures.