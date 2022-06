Un brano di rinascita dopo un periodo tormentato.

Il nuovo brano di Jeezus nasce dopo un periodo tormentato in cui ha avuto un blocco creativo. La rabbia e la delusione hanno pervaso la sua anima e per superare questo momento l’artista ricorda eventi passati che lo hanno formato e portato ad essere l’uomo che è ora. L’ambizione e la voglia di rivalsa sono parte essenziale del suo essere e grazie a queste caratteristiche riesce a superare ogni ostacolo che incontra sulla sua strada.

Radiodate: 17 giugno 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/jeezus.jj/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/5zp6paVnIPW8knitNM8R9p



BIO

Maxmilian Onibokun, in arte Jeezus, nasce da origini Nigeriane e Napoletane a Fabriano nel 1999. Comincia ad appassionarsi al rap ascoltando rapper americani di spicco intorno ai 6 anni e si avvicina al rap italiano intorno ai 7. Comincia a scrivere i primi testi ad 11 anni, pubblicando il primo singolo nel 2012. All'età di 17 anni pubblica il suo primo mixtape dal titolo “Jeezus Mixtape". Nel 2019 pubblica i singoli ufficiali "Fly" e "Talento de barrio" per la label "The Saifam Group". Nel 2020 inizia la Produzione Astralmusic per l'etichetta Dancefly con distribuzione di Believe Italia.