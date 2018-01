Una delizia soffice e cremosa per iniziare il nuovo anno all'insegna della dolcezza e della leggerezza

Ci stiamo lentamente riprendendo dalle abbuffate dei giorni scorsi, ma è sempre forte il desiderio di iniziare il nuovo anno con un po’ di dolcezza.

Questa torta è perfetta per chi ama conciliare gusto e leggerezza, perché preparata senza burro e senza uova. Pur trattandosi di una ricetta estremamente semplice e veloce, il risultato sarà sicuramente un successo.

Soffice, cremoso e ricco di sapore, questo dolce è una vera delizia che non mette a rischio la linea!

Questi gli ingredienti.

Per la base: farina integrale 300 g, Zucchero di canna 180 g, noci sgusciate 100 g, cremor tartaro 1 bustina, vaniglia in polvere (o in alternativa una bustina di vanillina), sale, olio di semi (arachidi o girasole) 5 cucchiai, acqua 250 ml circa.

Per la bagna: latte senza lattosio 200ml, 1 cucchiaio di zucchero di canna bio.

Per la crema allo yogurt: yogurt greco intero 450 g (3 vasetti da 150 g ciascuno), zucchero di canna a velo 150 g, vaniglia in polvere (o in alternativa una bustina di vanillina), cioccolato fondente e bacche di Goji per guarnire (opzionale).