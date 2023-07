Tanti volti del piccolo e grande schermo , per passare una serata a base di buona cucina e cordialità stanno scegliendo Hosteria Antico Lotto, il locale di proprietà di Antonio Palermo situato in piazza Rosarno a Roma.

Ed è stata l'occasione anche per la festa estiva di Emy Productions pronta all'uscita della pellicola internazionale Una preghiera per Giuda. Oltre a Emilio Franchini, attore e proprietario della società di produzione Emy Production, nelle scorse settimane è stato organizzato un sontuoso party che ha visto intervenire, tra gli altri, Marco Senise, Martina Marotta, Tony Sperandeo, Toni d'Angelo, Jane Alexander con il compagno Gianmarco Amicarelli, Mercedesz Henger, il producer Daniele Gramiccia, Nadia Rinaldi e Thomas Grazioso, ex concorrente di Amici.

Un locale, la Hostaria Antico Lotto, dove si mangia benissimo, motivo per il quale è stato scelto pure da Emilio Franchini, che con la Emy Production, in questi anni, ha dato vita a tanti film apprezzati dai fruitori cinematografici: come Medium anche protagonista e produttore, passando anche per Una Preghiera Per Giuda.

In questo 2023, tra l’altro, Franchini è tra gli attori di Last Redemption, diretto da John Real, e Adagio di Stefano Sollima accanto a grandissimi nomi anche internazionali.

Impegni ai quali si aggiunge Runner di Nicola Barnaba. Ha inoltre prodotto con la Emy insieme ad Andrea Iervolino, una docuserie sul sushi destinata alle piattaforme Tatatu e Chili. E nuovi progetti lo attengono: Emilio Franchini si conferma tra i lanciatissimi giovani attori del momento.

Musica e ottimo cibo hanno connotato un happening da alto showbiz dell'ambiente cinematografico.