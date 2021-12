Nelle libere del venerdì per il GP di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, il più veloce di giornata è stato Hamilton (Mercedes), con il tempo di 1:23.691, davanti alla Alpine di Ocon e all'altra Mercedes del compagno di squadra Bottas. distanziati di quasi 4 decimi.

Il rivale nella corsa al titolo, Max Verstappen (Red Bull), non è andato al di là del quarto tempo con 641 millesimi di distacco (nelle prove del mattino era stato invece il più veloce), precedendo di circa un decimo l'altro pilota Red Bull, il messicano Perez.

Le Ferrari, sia in FP1 che in FP2, hanno piazzato l'8° e il 9° tempo, facendo comunque meglio delle due McLaren nella lotta al terzo posto del mondiale costruttori, unico obiettivo stagionale per il 2021, al di là di possibili exploit dei suoi piloti.

Naturalmente, solo le qualifiche potranno svelarci le reali potenzialità di Mercedes e Red Bull, non essendo illogiche eventuali pretattiche da parte dei due team che non lasceranno certo nulla al caso per far conquistare il mondiale ai rispettivi piloti, il primo per Verstappen, l'ottavo per Hamilton.

E per evitare che qualcuno dei due, domenica prossima, pensi di fare il furbo (leggi Verstappen), oggi la FIA ha ribadito, in via ufficiale, che il regolamento prevede che ai piloti siano sottratti dei punti per guida "antisportiva" o comportamento "contrario all'etica sportiva".

Non è chiaro se tale promemoria valga anche in relazione ai punti già assegnati o solo per quelli da assegnare, particolare non irrilevante visto che Verstappen è adesso virtualmente primo nel mondiale e lo rimarrebbe anche se lui ed Hamilton non completassero la gara.

Comunque Toto Wolff, team manager Mercedes, si è detto soddisfatto: "Penso che con tutte le polemiche che abbiamo avuto nelle ultime gare, sia molto positivo che Michael Masi e la FIA abbiano ricordato ciò che è scritto nell'ISC [Codice Sportivo Internazionale]".

Così ha replicato Christian Horner, team manager Red Bull:"Capisco perché Toto e Lewis, con una vittoria in meno, stiano dando peso alla dichiarazione della FIA, ma nessuno entrerà in pista pensando di causare un incidente. Ci sono state numerose speculazioni al riguardo, ma il nostro obiettivo è cercare di vincere in pista e farlo alla bandiera a scacchi".

Finora, però, Verstappen ha ampiamente dimostrato di non saper accettare una sconfitta e nulla fa ritenere che nelle scorse ore possa essere cambiato.





Crediti immagine: https://twitter.com/F1/status/1469307407927025677