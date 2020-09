Una nuova frontiera della letteratura: le Graphic Novel.

Il romanzo a fumetti rappresenta una forma di narrativa dove le storie a fumetti assumono la forma del romanzo.

L'Astrolabio decide di immergersi in questo mondo diverso per raccontare delle storie che statisticamente sembra essere il genere che sta avendo la crescita maggiore.

Ecco quindi il nostro concorso "L'Astrolabio Graphic Novel".

E' vero che nel nostro paese si legge sempre troppo poco, che il mercato dell'editoria vive da anni una situazione di grande sofferenza, le librerie indipendenti stanno riducendosi di numero sempre più, e questo è un grande danno per la cultura.

I giovani e i giovanissimi leggono sempre meno: e forse il motivo per cui le graphic novel stanno ottenendo sempre maggiori consensi: una via di mezzo tra il fumetto e la struttura di una racconto di narrativa.

Potrebbe diventare, ce lo auguriamo, uno strumento per avvicinare alla lettura e, perchè no, alla conoscenza i giovanissimi, gli alunni delle scuole elementari e medie. Abbiamo sperimentato in alcune scuole della Lombardia l'introduzione dello studio della storia proponendo la lettura e il commento di alcun graphic novel a tema storico: bene, questo metodo ha catturato l'attenzione e l'interesse degli studenti.

Sebbene la graphic novel non sia considerato da tutti un vero e proprio genere letterario, per noi lo è a tutti gli effetti e certamente merita la giusta considerazione.