È stato Aleix Espargaro (Aprilia) ad aggiudicarsi la gara Sprint del GP della Catalogna... dopo che Bagnaia (Ducati) aveva finito per dimostrare quanto siano sempre veritieri i motti della tradizione popolare... nel suo caso "non c'è due senza tre".

Infatti, in precedenza, gli altri due piloti che conducevano la corsa, dando la sensazione di poterla vincere, erano caduti. Il primo è stato Raul Fernandez (Trackhouse Racing) al quinto giro, in curva 10. Poi, dopo un paio di giri era stata la volta di Brad Binder (KTM) a scivolare nella ghiaia, in curva 5. Infine all'ultimo giro, con un margine più che ampio sugli inseguitori, anche Bagnaia è caduto sempre in curva 5, sprecando un'importante occasione per accorciare la distanza in classifica che lo separa da Martin, oggi meno brillante del solito.

Tutti e tre i piloti di testa, seppure con moto diverse, sono caduti allo stesso modo, perdendo l'anteriore.

Così al pilota di casa in sella all'Aprilia RS-GP, che era in seconda posizione, è stato sufficiente difendersi dal ritorno di Marc Marquez (Gresini Racing), dopo aver conquistato la pole al mattino con tanto di nuovo record della pista.

Marc Marquez, partito in 14.a posizione, ha ripetuto il miracolo fatto a LeMans dove era partito tredicesimo, ed è arrivato secondo, nonostante ad inizio gara abbia perso un'aletta a causa di un contatto con la KTM di Jack Miller, che ha concluso settimo.

Al Montmelò, il terzo gradino del podio è andato a Pedro Acosta, che sulla RC16 del team GASGAS è stato ancora una volta autore di una gara spettacolare, con staccate al limite dell'incredibile, come quella al settimo giro quando ha superato Bagnaia in curva 1, dove si passa da quasi 350 a circa 100 km/h.

Il leader del mondiale, Jorge Martin (Pramac), partito settimo, ha tagliato il traguardo quarto. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, Enea Bastianini (Ducati) è arrivato quinto, Fabio Di Giannantonio (VR46) sesto e il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, nono.

Questo l'ordine d'arrivo dei primi dieci:

01. Aleix Espargarò

02. Marc Marquez

03. Pedro Acosta

04. Jorge Martin

05. Enea Bastianini

06. Fabio Di Giannantonio

07. Jack Miller

08. Maverick Vinales

09. Marco Bezzecchi

10. Fabio Quartararo

Nel mondiale piloti, Martin guida la classifica con 135 punti, davanti a Marc Marquez, adesso secondo a 98, seguito dalle due Ducati di Bastianini e Bagnaia, rispettivamente, con 94 2 91 punti.

Domani il warm up alle 9:40, con la gara che inizierà alle 14, con Espargaro, Bagnaia e Fernandez in prima fila.