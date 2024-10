Lo spettacolo "Il talento di essere tutti e nessuno" con Luca Ward al Teatro Manzoni è un'esperienza unica che va ben oltre una semplice rappresentazione teatrale. È un viaggio introspettivo, un confronto intimo tra l'artista e il pubblico, un'occasione per scoprire le molteplici sfaccettature di una voce che è diventata parte integrante della nostra vita.

Cosa rende questo spettacolo così speciale? Un'autobiografia teatrale: Ward non si limita a recitare, ma condivide con il pubblico aneddoti, ricordi, emozioni, costruendo un racconto personale e coinvolgente.

Lo spettacolo è dinamico e interattivo. Luca Ward interagisce con il pubblico, lo coinvolge in prove fisiche, lo fa ridere e riflettere, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Un viaggio nel mondo del doppiaggio per scoprire i segreti del mestiere del doppiatore, le sfide affrontate, le gioie e le difficoltà di dare voce a personaggi così diversi tra loro.

Un'occasione per pensare: Lo spettacolo ci invita a pensieri, sentimenti, stati d’animo e riflettere sul concetto di identità, sulla capacità di trasformarsi e di adattarsi a situazioni diverse, sulla bellezza della diversità.

Per conoscere meglio Luca Ward, si consiglia di vedere lo spettacolo, perché scopriremo l'uomo dietro la voce, le sue passioni, i suoi sogni, le sue fragilità. Per ridere e commuoversi, lo spettacolo offre un mix di momenti divertenti e commoventi, che ci farà ridere e riflettere sulla vita.

Per vivere un'esperienza unica, un'occasione per trascorrere una serata diversa dal solito, all'insegna dell'emozione e del divertimento.

Adatto a tutti coloro che amano il teatro, il cinema, le voci narranti e vogliono scoprire di più su Luca Ward: "Il talento di essere tutti e nessuno" è uno spettacolo da non perdere. Un'occasione per trascorrere una serata all'insegna dell'emozione, della riflessione e del divertimento, in compagnia di uno dei più grandi doppiatori italiani.

Note di Luca Vecchi

E’ stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e… persino John Wick… ultimamente.

Luca Ward è stato tutti, nessuno e centomila...

Nel suo spettacolo ci racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre.

13 ottobre 2024

ore 15,30

Luca Ward

IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO

Musiche Jonis Bascir

Scritto e diretto da Luca Vecchi

Dove: Teatro Manzoni, Milano

Dove: Teatro Manzoni, Milano

il 13 ottobre 2024





