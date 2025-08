CANICATTÌ – A soli 12 anni, Nicole Paci sta muovendo i primi passi nel mondo della musica con determinazione e talento. Originaria di Canicattì, Nicole ha già partecipato a diversi contest musicali, ottenendo consensi sempre più incoraggianti da parte di pubblico e giurie.

La sua passione per il canto è “naturale”, come lei stessa racconta: un amore che l’accompagna fin da bambina e che negli anni è cresciuto grazie allo studio e alla dedizione. Da tempo, Nicole si forma sotto la guida del maestro Armando Cacciato, che ne sta affinando tecnica e interpretazione, riconoscendole un potenziale artistico notevole per la sua età.

Determinante anche il supporto della famiglia: i genitori Vincenzo e Tiziana seguono ogni suo passo con discrezione e affetto. “Per nostra figlia deve essere un gioco e un piacere senza stress” – affermano – “non vogliamo imporle alcuna pressione: l’importante è che viva queste esperienze con serenità e divertimento”.

Nicole sogna di continuare a crescere nel mondo del canto senza fretta, coltivando il suo talento con passione e impegno. E se il futuro non si può prevedere, una cosa è certa: con la sua voce e il suo entusiasmo, Nicole Paci è un giovane talento musicale da tenere d’occhio.