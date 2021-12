Il Milan a San Siro perde per 1-0 la sfida contro il Napoli e l'Inter, con una giornata d'anticipo, diventa campione d'inverno."Abbiamo giocato da grande squadra", ha detto Luciano Spalletti dopo la fine della partita. "Stasera ho visto una prestazione grandissima dei ragazzi. Siamo riusciti a tenere il campo bene, a reggere la loro reazione dopo il gol. Forse avremmo potuto organizzare meglio alcune uscite, però non è facile tenere due attaccanti come Ibra e Giroud.È stata una partita interpretata con grande forza e personalità. Si sono dati tutti una mano per compiere qualcosa di importante. Ognuno dei miei calciatori hanno seguito i propositi che ci siamo dati prima della gara. È un successo fondamentale, di grande spessore dopo due sconfitte che ci avevano fatto perdere sicurezza. Stasera abbiamo dimostrato il valore della nostra rosa".

Il Napoli va in vantaggio dopo 5' con Elmas, con un gol di testa su cross da angolo di Zielinski. La partita è combattuta per tutti i 90 minuti e nel recupero ai rossoneri viene annullata dall'arbitro Massa, richiamato dal Var a rivedere l'azione al monitor in campo, la rete del pareggio realizzata da Kessiè per fuorigioco di Giroud.

Questo è stato il commento di Pioli:

"Alla fine diranno che è stato applicato il regolamento, ma un giocatore che è a terra come fa a procurare un danno al difensore? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud, ma cosa devo dire? Mi dispiace perché la squadra meritava almeno di non perdere questa partita. Lecchiamoci le ferite e pensiamo a far meglio mercoledì".

In classifica il Napoli raggiunge il Milan a 39 punti, Entrambe hanno 4 punti in meno della capolista.







Crediti immagine: twitter.com/en_sscnapoli