Luca Bertoni: arriva "The Storm" (EGO)

"The Storm" è il secondo singolo del dj & produttore italiano Luca Bertoni, punto di riferimento della nightlife a Milano e non solo. Ad esempio, oltre all'Old Fashion di Milano, dove è resident, spesso fa ballare il Made di Como, il Bobadilla di Bergamo e lo Shed di Busto Arsizio (VA). Capace di capire le tendenze prima che diventino tali, Luca quando è in console fa vedere e sentire tecnica impeccabile ed un gusto musicale eclettico, talenti che non solo lo eleggono per diritto un trend setter ma lo rendono capace d'essere sempre in sintonia con il difficile ed eterogeneo pubblico della Capitale della Moda. Dopo il suo singolo di debutto "With The Sun", pubblicato il 19 Gennaio su EGO, arriva or sulla stessa label pubblica "The Storm", che evolve lo stile della prima con un vocal caldo, sonorità dance/pop e un drop dalle sfumature deep perfetto per i club e non solo. Luca Bertoni, trentenne o giù di lì, è dj professionista da tempo e ha diviso il mixer con star internazionali come Claptone, Michael Calfan, Louie Vega, David Morales, Tony Humphries, Martin Solveig, Roger Sanchez e Kenny Carpenter.

Luca Bertoni - "The Storm" (EGO)

