“La strada per la felicità” è il nuovo singolo di AleDivi, un viaggio musicale che invita a ritrovare la forza di rialzarsi e a riscoprire la luce anche nei momenti più difficili. Il brano fonde speranza e introspezione, trasmettendo un messaggio potente: la felicità non è una meta, ma un percorso da affrontare con coraggio e determinazione. Pensato per ispirare, il brano racconta come sia possibile superare paure e difficoltà seguendo la luce, che dona forza e motivazione.

AleDivi intreccia una voce sincera e delicata con una melodia avvolgente, creando un perfetto equilibrio tra emozione e leggerezza. “La strada per la felicità”, spiega l’artista, è un brano che esalta ogni parola grazie a una produzione curata, trasformandolo in un’esperienza autentica e profonda, ideale per chi cerca emozioni vere attraverso la musica.

La canzone è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

Alessandro Di Virgilio, conosciuto come AleDivi, è un giovane talento classe 2004, originario di Napoli e trasferitosi in giovane età nella provincia di Rimini. Da sempre affascinato dalla magia della musica, Alessandro ha iniziato a scrivere brani autobiografici sin da ragazzo, raccontando i momenti difficili vissuti a causa di problematiche familiari.

Nei primi mesi del 2023, AleDivi avvia la sua prima collaborazione con Up Music, un’etichetta discografica con sede a Milano, che porta all’uscita del suo primo singolo, “Scordami”, nel 2024. Nel febbraio dello stesso anno, durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo, AleDivi si esibisce come ospite VIP sul palco del SanremoNewTalent, nella categoria Disco D’Argento, portando per la prima volta “Scordami” in TV nazionale.

A luglio 2024, insieme a Lumina Dolceguerra, rilascia il suo secondo singolo, “Antigravity”, un brano che cattura le giuste vibes per godersi attimi di felicità al 100%.

Durante il suo percorso, AleDivi partecipa a diversi festival musicali e casting, tra cui il JeSoPazzo Festival 2023, il TourMusicFest 2024 e X Factor 2024.