Ai premi che celebrano i migliori film d’animazione dell’anno, gli Annie Awards, assegnati dalla sezione hollywoodiana dell’Association Internationale du Film d’Animation (ASIFA) è finita 7 a 2 tra Spider-man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures) e Il ragazzo e l’airone (GKIDS), considerati i frontrunner di quest'anno ai prossimi Oscar.

Tra gli altri vincitori spiccano: Nimona (Netflix) che ha vinto in 2 categorie (script, montaggio) e Robot Dreams (NEON) che ha vinto solo il premio nella categoria Miglior film d'animazione indipendente.

Mentre Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem della Paramount ed Elemental della Pixar che avevano entrambi ottenuto sei nomination, sono tornati a casa a mani vuote.