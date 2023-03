Si è spento, a Los Angeles, Lance Reddick, 60 anni, uno degli attori più famosi degli ulltimi anni, protagonista di tante serie di successo, in particolare fra quelle create dal regista e produttore J.J. Abrams, come, per esempio, "Lost" e "Fringe".

Il decesso sarebbe avvenuto improvvisamente e per cause naturali.

Nativo di Baltimora, Reddick aveva ottenuto una 'nomination' ai SAG Awards nel 2021 per il film di Regina King "One Night in Miami" e aveva interpretato ruoli ricorrenti anche in "Intelligence", "American Horror Story", oltre a presenze in "CSI: Miami", "The Blacklist", "Quantum Break" e "Resident Evil".