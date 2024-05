"Non leggete i libri: fateveli raccontare" fu il consiglio che Luciano Bianciardi regalava ai giovani interessati a diventare intellettuali.

Faccio mio quel consiglio, pure se non son giovane e nemmeno intellettuale. Qualche anno fa, Ettore Bianciardi e Marcello Baraghini, pubblicavano sul Blog Riaprire il fuoco, storie di autori sconosciuti, tra cui anche le mie. Oggi il blog non c'è più. E non c'è nemmeno Ettore.

È rimasto un editore pazzo, Baraghini Marcello, che mi incita a trovare nuove strade. E così, dopo un confronto con lui, mi decido a ri-pubblicare I QUALUNQUISTI. Non proprio a pubblicare, ma a leggerlo sul mio canale YouTube. Non sono un attore e la mia dizione risente dell'accento di "Bergamo alta". Però, Luciano Bianciardi è ispirazione, e così, IL LIBRO MIO TE LO LEGGO IO. Vi racconto, insomma, il mio testo. Per quello che mi è possibile.

I QUALUNQUISTI, Storia della mia generazione - 123 Letture della media di un minuto ciascuna, tranne due o tre che durano qualche minuto in più.

È UNA STORIA DI FANTASIA. OGNI RIFERIMENTO A FATTI ACCADUTI O PERSONAGGI E PERSONE REALMENTE ESISTENTI O ESISTITE, È PURAMENTE CASUALE.

Emilio Santini e i suoi amici, hanno imparato a tirare avanti senza farsi coinvolgere. Le loro giornate scorrono come se il tempo si fosse fermato all'adolescenza. Tutti vivono nello stesso posto da quando erano bambini. Hanno visto luoghi nascere e scomparire, politici e governi susseguirsi, ma questa volta c’è un conto in sospeso che li accomuna. Basterà svegliarli dal lungo sonno?

Un video book a puntate.

Enrico Mattioli

I QUALUNQUISTI - Storia della mia generazione

LA PRIMA PUNTATA