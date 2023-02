Ogni anno gli evangelici italiani celebrano il 17 febbraio, data in cui nel 1848 il re Carlo Alberto concesse i diritti civili ai valdesi. La decisione fu accolta con grande entusiasmo e salutata dalla popolazione valdese del Piemonte con una festa attorno a dei grandi falò. La tradizione dei Falò della libertà continua ancora oggi ed ogni anno se ne accendono moltissimi non solo nei luoghi storici della presenza valdese, ma anche in altre località della penisola dove esistono chiese protestanti.

