Il Genoa ha ufficializzato la notizia che già domenica era data per certa, con l'esonero di Maran dopo la sconfitta per 2-0 subita ad opera del Benevento.

A sostituirlo sarà Davide Ballardini che tornerà al Genoa per la "quarta" volta in carriera, dopo le tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19.

Ballardini ha guidato lunedì la prima seduta di allenamento al Centro Sportivo Signorini, illustrando ai giocatori le linee guida e il programma da svolgere carica.

la prima fase in palestra e le esercitazioni, tecnico e staff hanno dato il via alle valutazioni dei singoli. Una parte della squadra, con qualche ragazzo della Primavera, ha disputato una partitella. Per gli altri lavori di recupero.

Il Genoa sarà in campo mercoledì alle 20:45 all'Alberto Picco per affrontare in trasferta lo Spezia.