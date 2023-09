Sunset Aperitif @ Doride Beach, a Marina di Carrara (MS) ogni domenica dall'ora del tramonto in poi è un evento d'eccellenza dalla formula decisamente particolare. Il party, andato in scena per tutta l'estate 2023, continua anche domenica 10 settembre, dalle 18 in poi.

Sunset Aperitif si basa sui contenuti, non sulle classiche PR "da discoteca". "Non abbiamo pubbliche relazioni ma solo credibilità legata al nostro format e al party. Ho costruito tutto nel tempo, le persone ormai sanno cosa possono trovare da noi... e ci scelgono per questo", racconta l'organizzatore Saintpaul, L'ingresso è poi libero e selezionato, una formula easy che aiuta il divertimento. "I clienti arrivano da tutta Italia e prenotano con settimane di anticipo per essere sicuri di entrare all'evento che risulta sold out ogni settimana, spesso con liste di attesa sempre o quasi notevoli", conclude Saintpaul, che ogni domenica è anche in console insieme a Luca Pedonese.

Nello staff artistico di Sunset Aperitif non manca Max The Voice, vocalist d'eccellenza a lungo al Papeete Beach di Milano Marittima... Qui, guarda caso, ha conosciuto Saintpaul, creatore e dj resident di Sunset Aperitif con Luca Pedonese. Negli anni di collaborazione tra i due artisti è nata una bella amicizia che dura tutt'ora. "Ormai la voce di Max è diventato uno dei pilastri fondamentali dell'evento", spiega Saintpaul, che cura ogni dettaglio dei suoi eventi. Tra l'altro, Max The Voice, non è solo un professionista del microfono: è anche un sassofonista di livello assoluto e spesso regala emozioni anche suonando il suo strumento.



Sunset Aperitif @ Doride Beach, ogni domenica

Viale Amerigo Vespucci, 28, 54033 Marina di Carrara (MS)

info e WhatsApp 0585 631326

dalle 17 alle 20

ingresso libero e selezionato

Prenotazione tavoli obbligatoria