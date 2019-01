All'Angelus il Papa prega anche per coloro che hanno la responsabilità dei migranti morti nel Mediterraneo

Alla fine dell'Angelus, in cui ha ricordato il suo prossimo viaggio a Panamá, dal 22 al 27 gennaio, Papa Francesco ha parlato dei due dolori che questa domenica gli affliggono il cuore.

Uno è rappresentato dalla Colombia, in seguito all'attacco terroristico di cui giovedì scorso è stata fatta oggetto la Scuola nazionale della locale Polizia, l'altro dal Mediterraneo.

«Penso alle 170 vittime, naufraghi nel Mediterraneo, - ha detto Francesco. - Cercavano un futuro per la loro vita. Vittime, forse, di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo.»

"La responsabilità di quello che è successo", secondo alcuni, è di chi materialmente abbia messo questo persone su un gommone. Il problema però è che gli "alcuni", che in questo Paese sono comunque troppi, non riflettono - causa incapacità mentale, ignoranza o convenienza politica - sul fatto che ci sono ulteriori cause che portano dei migranti a rischiare la vita in mezzo al mare e che di quelle morti non possono non ritenersi non responsabili anche coloro che hanno fatto di tutto e di più per impedirne il soccorso, oltre che di aver fatto poco e nulla sulle cause, anche di origine economica, che spingono i migranti a cercare una speranza di vita in Europa.

Ci sono anche costoro, che lo vogliano ammettere o meno, tra "coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo".