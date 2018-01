Il nuovo videoclip di Francesco Serra raggiunge un milione di visite su Facebook

(CMP Italy). Già in radio dal 12 Gennaio con il nuovo singolo "Ognuno qua", il nuovo video della canzone di Francesco Serra ha superato il milione di views, (clip dedicato alla sua città Agropoli), estratto dall'album “Ognuno qua” Special Edition del cantautore Francesco Serra.

Alcuni brani dell'album di Francesco sono firmati anche da Andrea Gallo, autore del nuovo singolo di MINA e CELENTANO, Eva.

Francesco ha voluto girare il videoclip di “Ognuno qua”, diretto da Marco D'Andragora, proprio dove sono nati i suoi sogni e cioè nella sua bellissima città di Agropoli, in quei luoghi in cui ha iniziato a suonare, a cantare e a scrivere le sue canzoni e dove ritorna sempre quando non è in giro per i suoi live o registrazioni, per ricaricarsi e per ritrovare quelle energie positive che la sua terra, il Cilento gli ha sempre dato.





Videoclip: http://bit.ly/2lVLb2l