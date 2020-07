Riprende da venerdì la Formula 1, mantenendo il solito "rituale" relativo a prove libere e qualifiche prima di ogni gran premio, nonostante la rivoluzione che ha subito il calendario e le nuove regole anti Covid.

Le prime libere inizieranno alle ore 11 di venerdì (3 luglio) in Austria sul Red Bull Ring di Spielberg dove per domani è prevista pioggia, mentre sarà solo nuvoloso per il resto del fine settimana.

La gara, come sempre, partirà domenica alle 15:10.

Le monoposto di F1 dopo i test di Barcellona avevano fatto presagire che, anche per la stagione in corso, la Mercedes sarebbe stata la vettura da battere. A poche ore dalle prime libere, la pandemia ha rimandato di 4 mesi il primo appuntamento ufficiale in pista.

Pertanto, la domanda che tutti si pongono adesso è se gli altri team, nel frattempo, saranno riusciti a portare avanti lo sviluppo delle loro monoposto in modo da diminuire il gap con le Mercedes, anche se, va ricordato, la scuderia tedesca aveva comunque annunciato che in questi mesi avrebbe portato avanti lo sviluppo delle proprie vetture in base a quanto programmato per questa stagione.

Nelle prossime ore, pioggia permettendo, avremo le prime risposte.