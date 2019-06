Leclerc fa ben sperare la Ferrari nelle libere del venerdì del Gran Premio del Canada

Dopo le libere della mattina, anche il GP del Canada sembrava essere una gara scontata, visto che il distacco inflitto da Hamilton alla prima delle Ferrari che lo seguivano da dietro era quasi di un secondo.

Nel pomeriggio, però, le parti si sono invertite. A piazzare il miglior tempo è stata la Ferrari di Charles Leclerc seguito dal compagno di squadra Sebastian Vettel distanziato di 74 millesimi, mentre terza è la Mercedes di Valtteri Bottas a 134 millesimi.

Hamilton, il migliore nella mattina, nel pomeriggio è andato a sbattere contro le protezioni alla curva 9, dovendo pertanto rifugiarsi ai box per sostituire la parte posteriore della vettura. Ritornato in pista è riuscito a far segnare solo il sesto tempo.

Male anche la Red Bull di Verstappen, finito contro il "Muro dei Campioni", non ha brillato costretto anche lui ai box per gran parte della sessione.

Ha brillato, invece, la McLaren di Carlos Sainz, con il quarto tempo. Nei primi dieci migliori tempi anche le Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg.