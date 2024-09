Il progetto Baracca è nato tra il 2017 e il 2018 a Trento grazie all'inventiva di Tommaso Brunelli e Paolo Tonezzer, che hanno trasformato una vecchia roulotte in un bar accogliente e unico nel suo genere: il Baracca Bar. Con la loro manualità e creatività, hanno dato nuova vita a questo spazio, rendendolo un bar in stile retrò, caratterizzato da tendine rosse e lampadine colorate che creano un'atmosfera intima e nostalgica.

Il Baracca Bar è un vero e proprio carrozzone nomade che si muove attraverso il territorio trentino (e non solo), diventando così un punto di riferimento durante festival e eventi circensi. Ovunque vada, porta con sé un'atmosfera di allegria e convivialità, trasformando luoghi di passaggio quotidiani in spazi comunitari dove le persone possono ritrovarsi e condividere momenti di spensieratezza. Uno degli aspetti più importanti del Baracca Bar è l'attenzione alla qualità dei prodotti offerti, sempre locali e selezionati con cura, ed è concepito con un approccio sostenibile, cercando di mantenere un ridottissimo impatto ecologico.

Dopo anni di intensa attività, resa possibile grazie all'aiuto e al supporto di numerosi volontarie e volontari, la Baracca comincia a mostrare i segni del tempo. Per garantire alla Baracca qualche anno di vita in più e permetterle di continuare il suo viaggio, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - promossa dall'associazione trentina PLAZ, fondata nel 2023 dalle compagnie Baracca Attack e Teatro degli Aristofanti. L’obiettivo è raccogliere 2.500 euro entro il 28 febbraio 2025, per coprire i costi necessari per la manutenzione della roulotte, il pagamento di due anni di parcheggio e le spese di revisione.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/salviamo-la-baracca/#