L’integrazione degli strumenti digitali nella didattica ha segnato la nascita a metodologie innovative che permettono di coniugare l’apprendimento e il divertimento: le soluzioni di FME Education vanno proprio in questa direzione.

FME Education: strumenti digitali e nuove metodologie didattiche

La digitalizzazione è un processo che sta investendo tutti gli ambiti della nostra vita, implicando cambiamenti profondi nel modo di vivere. In ambito scolastico, le tecnologie digitali sono divenute degli strumenti ormai fondamentali da integrare nelle metodologie educativo-didattiche. Quelle più nuove tengono conto dell’interazione tra le varie aree di sviluppo (cognitiva, emotivo-affettiva, istintuale, culturale, sociale) e delle fasi evolutive degli studenti. In alcuni casi, come accaduto durante la pandemia, il digitale ha sostituito completamente la formazione in presenza, ma ci si è presto resi conto che è la combinazione della didattica tradizionale con le nuove tecnologie a garantire un’esperienza di apprendimento migliore per gli studenti. Lo sa bene FME Education che da tempo propone soluzioni basate su tale approccio.

Le soluzioni di FME Education in ambito didattico

Riconoscendo la trasformazione digitale come una sfida impegnativa ma necessaria, da dieci anni FME Education propone soluzioni digitali innovative per il mondo della formazione. Con i suoi strumenti, fornisce agli studenti degli strumenti adatti per combinare l’apprendimento e il divertimento. Conoscendo approfonditamente i processi di apprendimento degli studenti, l’Editore milanese fornisce supporto a genitori e insegnanti in tutte le relative fasi del processo. FME Education pensa infatti anche ai docenti, supportandoli con corsi di formazione e percorsi didattici digitali. Le soluzioni dell’Editore specializzato in formazione e contenuti digitali innovativi si rivolgono dunque a studenti, insegnanti, famiglie e scuole e hanno come obiettivo quello di supportare l’apprendimento e l’insegnamento con proposte che combinano esperienza, tecnologie e creatività.