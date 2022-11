UNA IMPORTANTE OCCASIONE PER RIFLETTERE SULL’IMPORTANZA DELLA LETTURA E DEL LIBRO. ECCO COME PARTECIPARE E DONARE LIBRI ALLA SCUOLA.

L’IC S. G. Bosco di Campobello partecipa alla VII edizione della iniziativa nazionale “Io leggo perché”. La responsabile della biblioteca della scuola, Giusy Aronica, con grande impegno ed entusiasmo coordina tale iniziativa: “La nostra Scuola, anche quest’anno, parteciperà a questa manifestazione che rappresenta la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura e di raccolta libri a sostegno delle biblioteche scolastiche.”

L’iniziativa #ioleggoperchè è organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico Alessia Guccione tiene molto al libro e spinge sempre i ragazzi alla lettura e alla valorizzazione del libro con diverse presentazioni di libri e incontri con l’autore: “Il libro è un compagno di vita insostituibile e con questa iniziativa spero proprio che i nostri ragazzi e le famiglie entrino fisicamente nelle librerie consociate per acquistare i libri e anche sentire il loro profumo…”.

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie gemellate, sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra Scuola. Ecco le librerie gemellate con la nostra scuola:

-CARTOLIBRERIA N. V. Universo - Via Rooselvet, 92029 Ravanusa (AG)

-Cartolibreria Tricoli - Viale Bruno Buozzi,147, 92029 Ravanusa (AG)