È stato Huu Can Tran, un uomo di 72 anni di origine asiatica, l'autore della strage allo Star Ballroom Dance Studio di Monterey Park, alla periferia di Los Angeles, dove in passato ha anche insegnato ballo.

La notte di sabato ha ucciso 10 persone (5 uomini e 5 donne) e ne ha ferite altrettante. Secondo lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, il killer aveva intenzione di compiere una seconda strage in un altro luogo poco distante, ma è stato disarmato da due persone che Luna ha definito "eroi".

Il movente della strage non è ancora noto e per questo gli investigatori stanno indagando nel passato del killer, ma sarà difficile stabilirlo con sicurezza, visto che si è suicidato dopo la sparatoria.

Tran era un frequentatore abituale dello Star Ballroom Dance Studio, dove ha insegnato ballo per molti anni. In passato aveva anche un'attività come camionista e si era trasferito a Hemet nel 2013.

Secondo fonti della polizia, Tran era convinto che gli istruttori della sala da ballo parlassero male di lui e per questo non lo avrebbero invitato alla festa per il Capodanno cinese.

Doo la strage compiuta allo Star Ballroom Dance Studio, Huu Can Tran si è recato al Lai Lai Ballroom & Studio, dove all'ingresso è stato fermato da Frandson Tsay, un programmatore 26enne. Quindi, è fuggito a bordo di un furgone ed è stato poi fermato a Torrance dalle squadre speciali.

Gli agenti lo hanno invitato ad uscire e in seguito hanno sentito uno sparo. Dopo circa un'ora hanno frantumato i finestrini del van e hanno trovato il corpo del killer senza vita.

Le autorità sono ancora al lavoro per identificare le vittime, tutte tra i 50 e i 60 anni.