Euro 2024, Danimarca-Inghilterra 1-1: qualificazione rimandata per Southgate

Una brutta Inghilterra non va oltre l'1-1 contro la Danimarca nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Euro 2024. La nazionale di Southgate la sblocca dopo 18' con una zampata di Kane, ma al 34' viene raggiunta dal gran destro da fuori di Hjulmand. In una ripresa a tratti soporifera l'unica emozione è data da un palo colpito da Foden. Anche i cambi dei due ct non sortiscono alcun effetto. Gli inglesi restano al comando del girone con 4 punti, ma rimandano l'appuntamento con la qualificazione agli ottavi all'ultima giornata, quando affronteranno la Slovenia. I danesi si giocheranno tutto contro la Serbia.



Euro 2024, Slovenia-Serbia 1-1: pari di Jovic al 95'

Nella seconda giornata del Gruppo C di Euro 2024 Slovenia e Serbia pareggiano 1-1 e tengono ancora tutto aperto per gli ottavi. All'Allianz Arena ritmi alti, tante occasioni e finale per cuori forti. Nel primo tempo da una parte Vlahovic e Mitrovic testano i riflessi di Oblak, dall'altra Sesko sbaglia invece la conclusione dopo un palo di Elsnik. Nella ripresa è la Serbia ad attaccare con più spinta, ma è la Slovenia ad andare a bersaglio con Karnicnik (69'). Gol a cui gli uomini di Stojkovic, dopo una traversa di Mitrovic, rispondono in extremis con un'incornata del milanista Jovic (95') nel recupero. Slovenia a quota 2 nel girone dietro all'Inghilterra, Serbia a 1 punto.



Euro 2024, Spagna-Italia 1-0: Furia Rossa sugli Azzurri, ma Donnarumma battuto solo da Calafiori

La Spagna ha avuto la meglio dell'Italia nella seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024, a Gelsenkirchen gli Azzurri sono stati battuti 0-1 dalla Roja. Partita dominata a larghi tratti dalla formazione di de la Fuente, capace di impegnare Donnarumma in più di un'occasione per tutti i novanta minuti. Il capitano Azzurro ha negato il gol a Pedri, Ruiz e Morata già nel primo tempo, ringraziando la traversa sul bolide di Nico Williams nella ripresa. Nulla però ha potuto sulla deviazione sfortunata di Calafiori al 54' che ha causato l'autorete decisiva. Spagna qualificata agli ottavi.



KK - Furia Conte, per lui casi chiusi: Di Lorenzo e Kvara non si muoveranno!

Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo devono restare al Napoli. E' questo il diktat di Antonio Conte, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore dell'emittente, Valter De Maggio, si è espresso così durante la trasmissione 'Radio Goal', soffermandosi proprio su questo tema:

"Alla luce di tutto ciò che sta accadendo mi risulta, vuoi per le dichiarazioni del procuratore di Di Lorenzo, vuoi per quelle del procuratore di Kvara, da informazioni personali dico che è sceso in campo in modo importante Antonio Conte, dando un diktat assoluto: Di Lorenzo e Kvara non sono sul mercato, fanno parte del progetto, sono imprescindibili e non si muoveranno da Napoli.

Conte, un po’ infastidito da tutte queste dichiarazioni, auspica che in tempi brevissimi si trovi la quadra. Non c’è una soluzione A e una soluzione B, quello di Conte è un diktat assoluto. Se lui ritiene un giocatore indispensabile il diktat è assoluto. E se Conte si mette in mente una cosa c’è una sola soluzione. Ha rivendicato a tutto l'ambiente il suo potere decisionale, per lui Di Lorenzo e Kvara non si muovono, per lui la questione è già chiusa".





Rafa Marin, pronte visite mediche e firma: la data dell'annuncio ufficiale

Fatta per l'arrivo di Rafa Marin al Napoli. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro e il Real Madrid hanno raggiunto l’accordo ieri e ora, ovviamente, comincerà il carteggio, lo scambio dei contratti e l’iter burocratico che porterà gradualmente alla firma.

L'arrivo in programma con ogni probabilità la prossima settimana alla FilmAuro di Roma, casa De Laurentiis, con il consueto passaggio alla clinica di via Trionfale del prof Mariani per le visite mediche. L’agenda è in evoluzione, si vedrà. La certezza, però, è che mercoledì alla presentazione Conte avrà un altro argomento da trattare.



Che colpo alla pirateria: la Guardia di Finanza smantella una piattaforma illegale

"La Guardia di Finanza di Milano ha messo a segno un importante colpo contro la pirateria audiovisiva, smantellando una rete fuorilegge che distribuiva illegalmente contenuti pay ad oltre 1,3 milioni di utenti - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -.

Le tecniche dei pirati informatici stanno diventando sempre più sofisticate per provare ad aggirare i controlli, ma i loro tentativi sono destinati a fallire perché la capacità di intervento nel nostro Paese è ormai totale, oltre ad essere la più all'avanguardia in Europa". "Faccio, quindi, i complimenti al Parlamento, alla Autorità per le Comunicazioni e in particolare quest'oggi alle forze dell'ordine - ha aggiunto - perché con il loro intervento, unito alle segnalazioni di tutte le parti interessate, indicano la giusta direzione per debellare questo fenomeno criminale che danneggia i legittimi titolari di diritti. Siamo felici perché abbiamo intrapreso questa nuova fase in cui, seguendo le indelebili tracce digitali che i pirati lasciano in rete, sarà possibile punire perfino gli utilizzatori finali dei servizi illegali di visione di sport e film".