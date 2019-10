Anche l'ospedale della città di Ras al-Ain, nelle scorse ore, è stato ripetutamente bombardato dall'esercito di invasione turco nell'azione militare che lo ha visto impegnato nella conquista della città, e per questo motivo la Mezzaluna Rossa Curda ha chiesto l’attivazione di un corridoio umanitario per l'evacuazione dei feriti e dei numerosi civili presenti nella zona.

Da un altro ospedale, il Lêgêrîn di Til Temir, dove dal 9 ottobre sono arrivate oltre 600 vittime (tra morti e feriti) causate dall'attacco turco, il suo direttore riferisce su alcune ferite da ustione vi sarebbe riscontro dell'utilizzo di armi chimiche.





In una situazione che si fa sempre più drammatica, oggi sono arrivati in Turchia il vicepresidente Usa Mike Pence ed il segretario di Stato Mike Pompeo. Inviati da Trump, i due hanno avuto un colloquio con Erdogan ed il suo ministro degli esteri Cavusoglu.

Alla fine della riunione è arrivato l'annuncio in base al quale la Turchia acconsente ad un cessate il fuoco di 5 giorni nel nord della Siria, per permettere alle forze curde di ritirarsi dall'area che i turchi hanno deciso di occupare.

Pence e Pompeo hanno aggiunto che gli Stati Uniti sono a disposizione per favorire un ritiro ordinato delle truppe curde.

Trump si è complimentato con se stesso per l'accordo "unilaterale" che è stato raggiunto, senza che ai colloqui abbiano partecipato rappresentanti delle Forze Democratiche Siriane e senza che quest'ultime abbiano ancora comunicato una loro risposta.

Che cosa si aspetti la Turchia da questa tregua lo ha ribadito Mevlut Cavusoglu che ha detto ai giornalisti che l'offensiva, che con il cessate il fuoco verrebbe solo sospesa, sarebbe stata definitivamente fermata solo quando le Forze Democratiche Siriane (SDF) avranno lasciato la zona di confine, ritirandosi completamente dall'area.

Dopo essersi opposte strenuamente all'invasione turca, non si capisce perché le FDS, senza alcuna contropartita adesso dovrebbero consentire ai turchi di occupare il Rojava, dopo aver fatto un accordo con la Siria in base al quale il governo di Assad si impegnerebbe a liberare pure il territorio di Afrin.

Probabilmente i curdi potranno utilizzare il cessate il fuoco, nel momento che entrerà in vigore, per consentire l'evacuazione di civili e feriti. Ma è necessario attendere una dichiarazione da parte loro per conoscere le loro intenzioni.