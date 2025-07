Dopo mille giorni dall'insediamento del governo Meloni, ci troviamo di fronte a un quadro allarmante, in cui l'ipocrisia politica e la mancanza di una visione chiara del bene comune emergono con forza. La recente difesa dei crimini di guerra perpetrati da Israele a Gaza e il silenzio complice rispetto alla vendita di armi al governo di Netanyahu evidenziano una pericolosa ambivalenza etica che non possiamo tollerare.

È inconcepibile che l'Italia, un paese fondatore dell'Unione Europea e sostenitore dei diritti umani, si presti a giustificare le azioni di uno stato che calpesta sistematicamente la dignità di un popolo. La scelta del governo di votare contro le sanzioni a Israele, mentre si schiera a favore di quelle contro la Russia, è un atto di ipocrisia che lascia senza parole. Qui vediamo una chiara selettività morale: sanzioni dure contro un paese che non ha messo in discussione la nostra sicurezza, mentre si chiude un occhio su un regime che sta usando la forza per annientare una comunità intera come quella Palestinese è inaccettabile!

Ma il disastro non si ferma qui. In questi tre mesi, gli italiani hanno visto un aumento delle tasse, mentre gli stipendi continuano a ridursi. Una gestione economica che sembra completamente scollegata dalla realtà quotidiana della gente comune. La sanità è al collasso: strutture sovraccariche, personale insufficiente e un sistema incapace di garantire assistenza ai cittadini. E ora, aggiungiamo a tutto questo il peso del riarmo. Gli italiani dovranno farsi carico di un'altra spesa, quella di armi destinate a un conflitto che non ci appartiene e che alimenta ulteriore instabilità.

Le future generazioni dovranno lavorare per pagare i debiti del riarmo e devono sperare di non ammalarsi poichè la sanità pubblica è inesistente, dovranno anche pregare la sera prima di dormire che non scoppi nessuna guerra visto l'andazzo belligerante dell'UE cui Meloni è tanto servile.

Il governo Meloni sta dimostrando una scarsa considerazione per le priorità della popolazione, mentre si impegna in una corsa al riarmo e a politiche estere che favoriscono l'intolleranza, la violenza e la guerra. È un tradimento degli ideali di pace e giustizia sociale per cui tanti italiani hanno lottato e continuano a lottare. La premier dimentica anche che la nostra costituzione ripudia le guerra, mentre lei accoglie a braccia aperte Netanyahu e non sembra favorevole ad uno spiraglio di pace tra Russia e Ucraina.

Solo dopo l'attacco dell'esercito terrorista Israeliano alla Chiesa di Gaza si è ricordata di recitare la sua parte di "madre cristiana" con una timida disapprovazione per l'accaduto, questo dopo 2 anni in cui a Gaza sono morti più di 60.000 tra civili, donne e bambini.

Meloni con il suo partito non ha infatti votato a sfavore delle sanzioni a Israele e contro lo stop all’accordo Ue-Israele.

In questa triste fase storica, è fondamentale che gli elettori chiedano un cambiamento radicale della strada intrapresa dai nostri politici. Non possiamo rimanere a guardare mentre il nostro paese si dirige verso un declino morale ed economico. L'Italia merita di più di una leadership che si piega agli interessi di pochi, dimenticando le speranze e i diritti di molti. La nostra classe politica deve iniziare ad ascoltare i suoi elettori, deve ricordare che rappresenta il popolo e deve iniziare a farne gli interessi. In questi 1000 giorni si è vista solo ipocrisia e un disastro dietro l'altro e la situazione non sembra promettere di poter migliorare in futuro.