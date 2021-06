Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo sono i tre astronauti cinesi lanciati in orbita nelle scorse che trascorreranno tre mesi a bordo del modulo Tianhe, in orbita a circa 380 km sopra la Terra, primo componente della Tiangong, stazione spaziale "concorrente" della Stazione Spaziale Internazionale.

La navicella Shenzhou-12 con l'equipaggio a bordo è attraccata con successo alla stazione spaziale dopo sette ore dal momento del lancio, avvenuto dal centro spaziale di Jiuquan nel deserto del Gobi alle 09:22 ora di Pechino.

Questa missione è un'ulteriore testimonianza di quanto siano cresciute le competenze cinesi in ambito spaziale, considerando anche che negli ultimi sei mesi Pechino è stata in grado di far arrivare sulla Terra dei campioni di roccia prelevati dal suolo lunare e di far atterrare un rover su Marte.

L'obiettivo principale dell'attuale missione è quello di mettere in opera il modulo Tianhe un cilindro da 22,5 tonnellate, lungo 16,6 metri e largo 4,2, lanciato lo scorso aprile.

Tianhe è il componente principale della Tiangong, quella che alla fine diventerà un avamposto orbitante da circa 70 tonnellate, comprendente alloggi, laboratori scientifici e persino un telescopio, tipo Hubble, per osservare il cosmo.

Gli altri componenti della Tiangong verranno lanciati in successione nel corso dei prossimi due anni. Come avvenuto per il Tianhe, ogni lancio di un nuovo modulo sarà seguito dal lancio di astronauti per la sua attivazione.