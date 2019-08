MARIA MONSE' torna a Miss Europe Continental 2019 con sua figlia Perla

Conferme e novità per Miss Europe continental 2019.

Le olimpiadi della bellezza, con la finalissima europea che si svolgerà a Napoli il prossimo 23 novembre con la conduzione di Veronica Maya , promettono grosse sorprese.

Il giovane patron Alberto Cerqua ha voluto nel cast ancora una volta Maria Monse' reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello vip e da sempre presente alla kermesse.

Stavolta la Monse' sara' inviata speciale sul red carpet ricco di star previsto per la sera della finalissima per incontrare gli ospiti, intervistarli, raccogliere impressioni e selfie ufficiali e unici , poco prima dello show.

A fare tutto ciò non sarà sola: ad affiancarla la simpatica pimpante e vispa Perla, sua figlia, ormai sempre più spesso in TV con la mamma e non solo.

Un'accoppiata vip vincente che arricchisce il grande cast di quest'anno in via di definizione.

«Maria è parte integrante della famiglia del concorso ed è una vera amica», ha dichiarato Cerqua. «Quando Alberto chiama io rispondo e ci sono sempre, sono felice per Perla che è brava, intelligente e si diverte insieme a me» ha replicato con entusiasmo la Monse'.

Anche quest'anno Miss Europe Continental 2019 si avvale di prestigiosi partner come Mission beauty, Legea, Beesy 24, Giovanna Ercolano Couture , Alviero Rodriguez, Alessandra Amabile Academy.