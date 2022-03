A conclusione di una riunione dei capigruppo consiliari sono state messe in programma una serie di Consigli comunali straordinari richieste dalla minoranza nelle scorse settimane: si comincerà giovedì prossimo con una seduta dedicata alla questione dissesto ed in particolare alla gestione dell’Organo di liquidazione e le criticità, che si stanno registrando nella definizione delle procedure di pagamento della massa passiva.

A seguire, lavori dedicati all’Area Marina Protetta ed in particolare alle modifiche, che si intendono apportare per l’accesso dei visitatori alla piscina di Venere e all’ampliamento del parcheggio di piazza 25 Aprile; ma i riflettori dei Consiglieri Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Antonino Amato, Alessio Andaloro e Damiano Maisano sono accesi anche sulla questione urbanistica dopo la decisione dell’Amministrazione di nominare un tecnico esterno in ausilio del gruppo di lavoro per la redigenda variante al Piano Regolatore Generale. Essi evidenziano la necessità d’un confronto preliminare in Aula per dare nuove linee guida di programmazione e sviluppo in tutto il territorio alla luce della trasformazione urbanistica, che il territorio milazzese ha subìto negli ultimi 30 anni.

«Ritengo – afferma Lorenzo Italiano – che il dibattito preventivo sia importante in quanto le forze politiche presenti in Consiglio comunale saranno poi chiamate ad esprimersi sulla proposta che presenterà l’Amministrazione. La Regione, come è noto, ha modificato la formulazione degli strumenti urbanistici e oggi a Milazzo le linee guida risalgono addirittura al 1996 e quindi ad una fase, in cui la pianificazione del territorio era ben diversa rispetto alle trasformazioni, che in questi trent’anni si sono verificate. Pertanto riteniamo che sia di fondamentale importanza, oltre ad essere un diritto-dovere riconosciuto dalla stessa normativa vigente, al Consigliere e quindi al Consiglio di dare atti di indirizzo politico per lo sviluppo del territorio».

Il Consigliere Damiano Maisano ha presentato un’interrogazione al Sindaco per segnalare lo stato di degrado, nel quale versa la via dei Giardini, “strada molto transitata, di notevole importanza in quanto collega la frazione di Ciantro con la via Antonio Gramsci ove risiedono molte famiglie ed insistono anche diverse attività commerciali”.

Egli ritiene fondamentale disporre con urgenza un intervento di bonifica e programmare il servizio in maniera da consentirne una costante pulizia per evitare che, nel corso di qualche settimana la situazione si ripeta. Nell’interrogazione si chiede pertanto all’Amministrazione di attivarsi, di conoscere la tempistica e “con quale cadenza sia prevista, nel progetto di igiene urbana affidato alla Caruter la pulizia della via Dei Giardini; se è intendimento dell’amministrazione ed eventualmente in che tempi, provvedere all’installazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale; potenziare l’illuminazione e far installare nel breve termine un sistema di videosorveglianza nella via dei Giardini”.