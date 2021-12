La figura degli Agenti di Calciatori è una figura professionale nata in seguito alle nuove normative FIFA del 2001. Per questo, è naturale che esistano delle associazioni a tutela. In Italia è l'Aiacs, Associazione italiana agenti calciatori e società, detta anche Assoagenti.

Questo è quanto l'Assoagenti ha risposto alle dieci nuove regole proposte dalla Fiorentina per un calcio più sostenibile:

“Dopo il comunicato ufficiale da parte della Fiorentina, ci vediamo costretti, per l’ennesima volta a dover replicare. Noi abbiamo riassunto la nostra politica associativa in una recente intervista in cui abbiamo evidenziato di essere stati i primi a chiedere trasparenza. Apprezziamo la volontà collaborativa della società Fiorentina pur sottolineando come il decalogo pubblicato mostri chiari errori di interpretazione del ruolo degli agenti e di interpretazione dei regolamenti attuali scritti ed emanati dalla FIFA ed accettati dalla Figc di cui la Fiorentina fa parte integrante. Sollecitiamo un dibattito aperto e costruttivo con i club per migliorare il sistema di cui anche noi come categoria facciamo parte”.

Che cosa volesse ribadire chi ha scritto il comunicato non è cosa chiara, visto che da una parte si dice che tutto è posto e dall'altra si fa intendere che non lo sia, visto che si sollecita un dibattito per migliorare "il sistema".

Che cosa sia ciò che attualmente funzioni o non funzioni, per Assoagenti, il comunicato non lo dice, ma è comunque chiaro a tutti che i procuratori non possono esser loro a formare una squadra, quando rappresentano l'allenatore di un club, facendo acquistare i giocatori di cui hanno la procura e per i quali riscuoteranno anche le commissioni per il trasferimento... sia da chi vende che da chi acquista.

Almeno questo, se voleva esser presa sul serio, Assoagenti poteva scriverlo. Invece, la nota è solo una presa di posizione imposta e dettata da chi tiene le fila dell'attuale Babele che rischia di mandare a gambe all'aria molti club in Italia... e anche all'estero.

