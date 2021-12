Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan.A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio.

Questo il comunicato odierno con cui il club friulano questo mercoledì ha annunciato la sostituzione (per il momento temporanea) in panchina di Luca Gotti, ieri esonerato dopo la sconfitta per 3-1 subita lunedì dall'Udinese in casa dell'Empoli, nella 16.a giornata di Serie A.

Questa la nota con cui era stato annunciato l'esonero:

Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

Cioffi, dopo la carriera da calciatore finita nel Carpi nel 2012, aveva iniziato l'anno successivo quella da allenatore, facendo gavetta nelle serie minori e anche all'estero. Dal 2020 era approdato all'Udinese come vice di Gotti.







Crediti immagine: comunicato stampa Udinese calcio