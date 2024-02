La notizia è di Avvenire:

"Il prefetto del Dicastero per il clero: i nostri affetti non vanno repressi ma dilatati nella fraternità. Il tema, con quello degli abusi, verrà affrontato da oggi nel Convegno di formazione.Il sacerdozio come arte di amare, il celibato sacerdotale come dilatazione degli affetti, la vita di fraternità come prevenzione degli abusi, la formazione integrale come argine all’abbandono della vita sacerdotale. Sono alcuni dei temi affrontati dal cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il clero, nel giorno in cui nell’Aula Paolo VI in Vaticano prende il via l’annuale convegno internazionale per la formazione permanente dei sacerdoti".

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati sono affermazioni slegate dalla vita reale dei sacerdoti: "Oggi è necessario andare oltre l'ortodossia linguistica e aprire nuovi orizzonti per valorizzare tutte le risorse vive della Chiesa Cattolica. I preti sposati con le loro famiglie sono una di queste grandi risorse".