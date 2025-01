Trascorrere una notte stellata nell’immensità del deserto o assistere a un concerto in una location ricca di storia: con la nuova collezione “Travelling” di Turisanda1924 tutto questo è possibile e può essere vissuto con la libertà da sempre desiderata. Itinerari che nascono per soddisfare il desiderio di chi cerca un’alternativa ai tour di gruppo e vuole viaggiare in autonomia, senza rinunciare ad esperienze esclusive che solo esperti Travel Designer possono cucire in maniera sartoriale. Con Turisanda1924 si avrà l’opportunità di soggiornare in luoghi unici, avere trasferimenti organizzati e dotati di ogni comfort, assistenza costante ed esperienze straordinarie già incluse, da mixare al tanto tempo libero a disposizione. Insomma, eccezionale è l’unica regola!

Di seguito alcune proposte Turisanda1924 per la primavera/estate 2025.

West 1924: è il Fly&Drive dalle infinite emozioni, della durata di 13 giorni, che permette di visitare dei paesaggi meravigliosi con un twist esclusivo. Los Angeles, Las Vegas, i grandi parchi americani e San Francisco, ma non solo. A rendere questo viaggio unico l’incontro con un membro della popolazione Navajo, che da secoli protegge questa terra resa leggendaria dai film di John Wayne, lo stargazing sotto il panorama notturno al Clear Sky Resort e una visita “per pochi” – tramite un accesso privato - del Secret Antelope, attraverso i suggestivi panorami di roccia rossa, di Horseshoe Bend, uno dei più iconici manifesti del southwest americano. Ad Alcatraz, infine, il più famoso penitenziario al mondo, si avrà la possibilità di vivere un’esperienza immersiva. La proposta comprende volo, 11 pernottamenti in hotel, 6 prime colazioni, visite incluse nel programma. Prezzo* a partire da 3.400 euro a persona.

Mexico 1924: un’avventura a bordo del nuovissimo Tren Maya, il treno che attraversa gli stati di Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan e Quintana Roo, per visitare tre dei più importanti e maestosi siti archeologici, Palenque, Uxmal e Chichén Itzà, quest’ultimo inserito tra le sette meraviglie del mondo moderno. Un itinerario della durata di 7 giorni, durante il quale ammirare i paesaggi che cambiano, da foresta sub-equatoriale a selva, passando per il Golfo del Messico. A rendere il tutto ancora più magico vi sarà il bagno nelle acque turchesi di un cenote seguito da una cena all’interno della grotta sotterranea di Zazil Tunich, godendo di uno scenario impareggiabile.

La proposta comprende volo, 6 pernottamenti in hotel durante il tour + 3 in resort al mare, tutte le prime colazioni, 2 pranzi, 3 cene e guida locale parlante italiano. Prezzo* a partire da 3.300 euro a persona

Japan 1924: una proposta di viaggio dalle esperienze irrinunciabili: dai segreti della rinomata skincare giapponese, con i consigli personalizzati di una Beauty Stylist di Shiseido, all’incontro con una giovane maiko per scoprire il suo percorso per diventare Geisha, fino ad arrivare a Tokyo e poi soggiornare in un tipico ryokan ad Hakone. Qui è prevista una cena in stile kaiseki, per assaporare al meglio i tradizionali piatti giapponesi.

La proposta comprende volo, 10 pernottamenti in hotel, tutte le prime colazioni, una cena kaiseki e guida locale parlante italiano. Prezzo* a partire da 4.700 euro a persona.

Namibia 1924: un’avventura memorabile e ricca di esperienze attraverso strade polverose e paesaggi sconfinati e desertici, in una terra aspra e unica da visitare, soggiornando in lodge autentici che sapranno lasciare ricordi indelebili: il Mowani Mountain Camp nel Damaraland e il Deadvalley Lodge, situato all’interno del Parco Nazionale del Namib, che offre l’opportunità di visitare le iconiche dune di Sossusvlei all’alba, un privilegio riservato a pochi.

La proposta comprende volo, 9 pernottamenti in hotel, tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 9 cene, oltre ad una esclusiva cena sotto le stelle nella Valle della Luna. Prezzo* a partire da 5.980 euro a persona.

Egypt 1924: dal Cairo fino a Luxor, 8 giorni per scoprire il cuore di questo paese e addentrarsi in località ancora esclusive. È un viaggio fuori dai soliti schemi, un perfetto mix di tappe itineranti in libertà ed esperienze già incluse. Oltre alla capitale Il Cairo, alla scoperta del famoso GEM – Grand Egyptian Museum, ti immergerai nel deserto occidentale egiziano per visitare il Deserto Bianco e la suggestiva Valle delle Balene, arrivando infine a Luxor, per un’elegante cena “da re” presso il ristorante “1886”, sulle rive del Nilo.

La proposta comprende volo, 7 pernottamenti in hotel, tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 3 cena, visita del nuovo Grand Egyptian Museum, visite ed ingressi a siti archeologici previsti da programma, visto d’ingresso e guida locale in lingua italiana. Prezzo* a partire da 2.970 euro a persona.

Perù 1924: un nuovo modo di scoprire il Perù, muovendosi alla ricerca degli scorci più autentici, a contatto con le popolazioni locali e con le tradizioni. Dal Camino Inca verso Machu Picchu alla scoperta delle isole remote del Lago Titicaca, passando per la movida trendy della capitale con tanto di cena gourmet al buio in uno dei ristoranti più acclamati di Lima fino al tradizionale rito “Pago a la Tierra” per ringraziare la Natura.

La proposta comprende volo, 11 pernottamenti in hotel, tutte le prime colazioni, 3 pranzi, 3 cene e guida locale in lingua italiana. Prezzo* a partire da 4.170 euro a persona.

**L’importo indicato rappresenta il prezzo medio a persona nel corso dell’anno. Il prezzo finale del viaggio può variare in funzione delle date di partenza, delle tappe, delle attività e dei servizi da te prenotati.