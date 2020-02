Nel 1983 la F.I.N. (Federazione Italiana di Nuoto) riconosce la specialità del Nuoto Master. Disciplina nata negli Stati Uniti d'America intorno al 1960 per poi espandersi in altre Nazioni come il Regno Unito e l'Italia.

E così intorno al 1990 la Società sportiva della Rari Nantes Cagliari decide di creare la propria squadra di atleti master nuoto, sotto la supervisione di un suo tesserato: Corrado Sorrentino (Nel 1991 sarà premiato come miglior nuotatore sardo di tutti i tempi dai giornalisti sportivi sardi).

I primi tempi non sono stati facili ma poco alla volta i master nuoto rarantini hanno preso consistenza con vittorie e sconfitte nelle loro prime gare di nuoto master sarde.