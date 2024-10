Susanna Esposito, docente e Presidente del Master ARTE, ha annunciato l'avvio delle iscrizioni per la quarta edizione del programma su Intelligenza Artificiale e Telemedicina. Il Master, erogato dall’Università di Parma, è rivolto ai professionisti sanitari interessati a specializzarsi nelle nuove tecnologie per il settore sanitario.



Susanna Esposito presenta il Master ARTE su AI e Telemedicina

L’Università di Parma, sotto la guida della Professoressa Susanna Esposito, ha lanciato la nuova edizione del Master ARTE - Intelligenza Artificiale e Telemedicina, un programma annuale interamente online dedicato agli specialisti del settore. Questo percorso formativo mira a fornire competenze specialistiche sulle nuove tecnologie applicate alla sanità, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale (IA) e alla telemedicina. "Il Master ARTE, giunto alla sua 4ª edizione, ha visto una crescita costante di iscritti, segno evidente dell’importanza sempre maggiore che le competenze digitali nel settore sanitario stanno acquisendo per il mercato del lavoro" ha dichiarato Susanna Esposito, sottolineando l’importanza di queste competenze nel contesto della sanità moderna. Il Master è strutturato in due moduli principali: uno dedicato alla telemedicina e l’altro all’intelligenza artificiale. Nel modulo di telemedicina, si esplorano le potenzialità e i limiti delle strategie di e-health, includendo le tecnologie per televisite, telemonitoraggio e teleconsulto. La sezione sull'intelligenza artificiale affronta invece gli aspetti tecnici, etici e normativi, con un focus su modelli predittivi e regolamentazioni europee. Questa formazione multidisciplinare si avvale della collaborazione di esperti in vari settori, tra cui medici, ingegneri e specialisti di diritto digitale.



Susanna Esposito: tecnologie digitali per l’innovazione del settore sanitario

Susanna Esposito ha evidenziato l'importanza strategica delle nuove tecnologie per il futuro del settore sanitario, affermando che "questo percorso formativo rappresenta un’opportunità unica per chi desidera essere al passo con le ultime tecnologie, acquisendo competenze strategiche in Intelligenza Artificiale e Telemedicina". Infatti, il Master si propone di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle cure, riducendo i costi e i tempi di attesa e garantendo un'adozione etica delle tecnologie. Le iscrizioni per il Master ARTE sono aperte fino al 15 novembre 2024, con un numero limitato di 70 posti. Possono partecipare laureati di qualsiasi disciplina, ma il corso è particolarmente indicato per gli operatori sanitari che vogliono aggiornarsi sulle tecnologie emergenti. Il Master, che conferisce 60 crediti formativi universitari (CFU), inizierà il 14 gennaio 2025 in modalità mista, con lezioni in diretta e registrate.