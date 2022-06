Chi ha voglia di ballare la migliore black music del pianeta è avvertito: la data da segnare sul calendario è venerdì 24 giugno, il luogo è la Praja di Gallipoli (LE), punta di diamante tra dei tanti spazi a cinque stelle gestiti da Musicaeparole.

E che succede il 24/6, poche ore dopo l'inizio ufficiale dell'estate '22 alla Praja? E' l'Opening Party di Big Mama, festa che è sinonimo di sensualità, mood, life style e tecnologia e le cui fondamenta sono antiche.

Big Mama è un'onda lunga, sinuosa, provocante, capace di smuovere e travolgere una generazione intera. Un ritmo incalzante e sensoriale che dà origine ad una danza che ha come sua filosofia e sua ispirazione, la vita di strada. Uno stile musicale che partendo dal reggae giamaicano di Bob Marley unisce a questo influenze hip hop, rap, R&B, latino americane con una giusta dose di elettronica. La nuova black music è il suo filo conduttore, la nuova cultura nera il substrato su cui si fonda. Il Salento, la Giamaica d'Europa, la sua origine naturale.

Sul palco performer e ballerine scatenate. Al microfono MC che sanno dare la carica. In console super dj capaci di proporre ogni sfumatura del ritmo: Big Mama @ Praja, ogni venerdì dal 24 giugno, è un appuntamento da non perdere... per non perdere il ritmo.

//

La Praja di Gallipoli by Musicaeparole fa ballare l'estate italiana con 14 party alla settimana, ogni pomeriggio (dalle 18:30 alle 21:30) ed ogni notte, per decine e decine di appuntamenti tutti da vivere sulla spiaggia di Baia Verde, una delle più amate del Salento.

//

Ma che si balla a luglio 2022 alla Praja di Gallipoli?

Tra i tanti appuntamenti già annunciati alla Praja a luglio '22: sabato 2 luglio l'energia ed il ritmo di Damante, lunedì 4 sul palco va Niccolò Torielli, scatenato tra tv e locali da sempre. Sabato 9 luglio ecco invece la musica di Jimmy Sax, che alla Praja è di casa, mentre l'11 luglio segna il ritorno in console di Cristian Marchi, Top Italian Dj. Il 13 luglio ecco Ludwig, il 16 invece il top dj svizzero Dj Antoine. Domenica 17 luglio il caos (tutto da vivere) del party Random, mentre lunedì 18 ecco Vida Loca. La sera dopo, il 19/7 Villabanks, Boro Boro, Drefgold per il Sottosopra Fest. Mercoledì 20 luglio i Meduza, italiani e star nel mondo. Il 21/7 invece Geolier, il Dustin Richie + Dama e la Zarro Night con Dj Matrix. Hip hop italiano martedì 26 luglio con Guè, Ty1, Rose Villain per il Sottosopra Fest. Il 28 luglio arriva il francese Martin Solveig, mentre il 30 luglio ecco Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella, il Deejay Time al completo.

Praja

Lungomare Galileo Galilei - Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

info: +39 3486297999

Ticket on line Praja su TicketSms

www.ticketsms.it/search?k=Praja

www.instagram.com/prajagallipoli

t.me/prajagallipoliofficialchannel

www.tiktok.com/@prajagallipoli

www.facebook.com/prajagallipoli

www.prajagallipoli.it