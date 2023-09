Quest'anno per la categoria Miglior sceneggiatura non originale ai prossimi Oscar la sfida sembrerebbe a 3 con Killers of the Flower Moon in leggero vantaggio sugli altri due favoriti per la nomination: Oppenheimer e Povere Creature!

Tra i potenziali candidati poi si fanno notare: American Fiction, recentemente vincitore del People’s Choice Award all’ultimo Toronto International Film Festival, e The Zone of Interest, l'acclamato dramma sull'Olocausto dato anche come favorito nella categoria Miglior film internazionale in rappresentanza del Regno Unito. Segue il film rivelazione dell'anno All of Us Strangers presentato all’ultimo Telluride Film Festival, oltre ad altri 6 adattamenti ritenuti particolarmente interessanti dalla critica americana.