Chi è Shang-Chi? Trama, cast, analisi e curiosità del nuovo film

Dopo che è stato annunciata la lista delle future uscite dei Marvel Studios, la maggior parte delle domande si è concentrata su una pellicola sola, ovvero Shang-chi.

Subito dopo aver sentito la notizia molti si sono chiesti: Cosa avrà mai di cosi particolare questo nastro? Beh, come minimo, si tratterà di una storia del tutto differente da tutto ciò a cui fan della Marvel sono abituati. Perché ormai non è più segreto per nessuno che il film Shang-Chi sarà destinato principalmente al pubblico asiatico che, come ha dimostrato Avengers: Endgame, è più che immenso.

Dunque, l'intento della Disney è del tutto comprensibile. Rimane da capire però, se ci riuscirà ad adattarsi al gusto del nuovo pubblico.

Ora, se siete interessati a scoprire i primi dettagli della trama, la composizione del cast, della troupe dei cineasti, e volete sentire le esclusive previsioni dei critici sulla futura opera, allora non potete perdere questo nuovo video creato da Taglia il Nastro.