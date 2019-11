Lady Gaga racconta per la prima volta tutta la verità sul suo rapporto con Bradley Cooper e ammette che la presunta storia d'amore tra loro due era solo una montatura.

L'intimità mostrata dai due durante la cerimonia degli Oscar 2019 dove era in concorso il loro film "A star is born", in cui i personaggi che interpretavano erano innamorati l'uno dell'altro, era solo una recita.

Lady Gaga lo ha raccontato a Oprah Winfrey in una intervista per Elle America, spiegando che quanto accaduto sul palco durante la cerimonia, mentre interpretava “Shallow”, è stato studiato nei minimi particolari per riproporre al pubblico quanto aveva visto sul grande schermo.

La presunta relazione era così tanto credibile che pure la stampa l'ha data per certa, contribuendo ad alimentarla "alla sua maniera" interpretando ad hoc le notizie che riguardavano Lady Gaga e Bradley Cooper.

Per questo, la montatura è finita per essere del tutto credibile quando, nello stesso periodo, è terminata la relazione (in quel caso assolutamente vera) tra Bradley Cooper e la top model Irina Shayk.