Continuano in vari Comuni, le gare per l’affidamento dei Servizi Trasporto in scadenza.

Tocca oggi al Comune di Cappelle Sul Tavo, dove il noleggio scuolabus con autista e assistente, se l’è aggiudicato, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MePA, la Ditta Edmondo di Cesare di Collecorvino, che avrà il servizio fino al 2024.

Ricordiamo che questa ditta ha già altri servizi analoghi nei seguenti Comuni: Trasporto Scolastico nei Comuni di Catignano e Moscufo, Trasporto Disabili nei Comuni di Cepagatti, Collecorvino, Montesilvano, Penne, Pescara e Pianella, Trasporto Aggiuntivo linea TUA tratta Montesilvano - Roseto - Giulianova.