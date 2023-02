L'Anaao Assomed accoglie con favore la decisione delle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio del Senato di dichiarare "improponibile" l'emendamento che voleva elevare a 72 anni l'età pensionabile dei medici.

Questa la dichiarazione in proposito di Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed: "Sono state alla fine accolte le nostre perplessità sul mantenimento dei medici in servizio fino a 72 anni. Misura che sarebbe stata utile solo a foraggiare sistemi lobbistici e avrebbe continuato ad allontanare i dirigenti medici e Sanitari dagli ospedali bloccando carriere già poco sfruttate.Ora spetta al contratto migliorare le nostre condizioni di lavoro e spetta al Governo stanziare risorse aggiuntive extracontrattuali per salvare un sistema in crisi, ma che è ancora vivo.Il SSN vive grazie ad ognuno di voi. E per ognuno di voi continueremo a batterci perché possiate curare in sicurezza".