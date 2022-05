Con la vittoria odierna per 2-0 ottenuta a San Siro sull'Atalanta, il Milan si porta in classifica a 83 punti, +5 sull'Inter che deve ancora affrontare il Cagliari.

Dopo un primo tempo dove l'Atalanta non ha concesso nulla alla squadra di Pioli, le due reti per il Milan arrivano nella ripresa. La prima arriva al 56', probabilmente viziata da un fallo su Pessina che in quel momento era in possesso della palla, ed a siglarla è Leao, che a tu per tu supera Musso su assist di Messias.

Il raddoppio arriva al 75' con un coast to coast di Theo Hernandez che parte palla al piede dalla propria metà campo e si invola prima sulla destra, per poi riportarsi sulla sinistra, dove, una volta raggiunta l'area avversaria, fa partire con il mancino un diagonale su cui Musso non può far nulla.

L'Atalanta non si è arresa e ha avuto almeno un paio di occasioni per accorciare lo svantaggio, ma senza però riuscire ad avere lo spunto decisivo.

Questa sera, nel caso in cui l'Inter non riuscisse ad ottenere i tre punti a Cagliari, che è ancora in lotta per la salvezza, il Milan potrà festeggiare la conquista dello scudetto.

Nel caso il prossimo turno dovesse risultare decisivo, il Milan dovrà vedersela in trasferta con il Sassuolo, mentre l'Inter ospiterà in casa una Sampdoria che sarebbe comunque aritmeticamente salva, anche perdendo contro la Fiorentina.







Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1525901969759645696